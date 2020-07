Sanna Marin puuttui jalkapantakeskusteluun – "Muutoksista sovitaan aina yhdessä"

Pannoista kiistelty pitkin matkaa

Kurvisen mielestä olennaista on, että Ohisalo veisi ripeästi eteenpäin ennen kaikkea laittoman maahantulon torjuntaohjelmaa, josta tekninen valvonta on osa.

Jalkapantavalvonnasta on ollut hallituksen sisällä ristiriitaa pitkin matkaa. Asia on ollut vihreille vaikea, kun taas keskusta on sitä kannattanut.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että "Käynnistetään lakimuutos ulkomaalaislain muuttamiseksi siten, että säilöönotolle ja asumisvelvollisuudelle vaihtoehtoisena vähemmän rajoittavana ja yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisempana turvaamistoimena säädetään kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneen henkilön tekninen valvonta."