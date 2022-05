Petteri lähti Lauttasaareen litkaamaan – eli mitä? Tällainen on kalastuslaji, jota jokainen voi harrastaa

Silakan litkauskausi, eli onginta pelkällä koukulla, on keväällä parhaimmillaan. Kalastajia löytyy esimerkiksi Helsingin Lauttasaaresta ja Ruoholahdesta. Kun silakkaparvet saapuvat virtapaikkoihin, kalastajat ovat niitä vastassa.

Litkaaminen on silakan ongintaa pelkän koukun avulla. Litkausvälineeksi käy halpa virveli; syöttiäkään ei luonnollisesti tarvita.

Voi harrastaa myös ilman kalastuslupaa

Ratisen mukaan silakan litkaaminen on lisätty jokamiehenoikeudeksi jo 2016, eli sitä voi harrastaa myös ilman kalastuslupaa. Ratisen mukaan suomalaisia kaloja kannattaisikin kokeilla ruokapöydässä laajalla skaalalla.

– Hauessa on hirveästi sisävesillä raskasmetalleja. Paljon terveellisempää on syödä särkeä. Se on paljon parempi graavikalana. Ja helpommin saatavissa, hän vinkkaa.