Petrus Palmusta levisi KHL-huhu – kertoo nyt, miten tilanne eteni: "Henkilökohtaisesti soitettiin"

Leijonien MM-kisajoukkueesta viime metreillä rannalle jääneelle hyökkääjälle oli ottajia myös Suomen ulkopuolella, ja Jukurit tiedotti toukokuussa, että Palmu on päättänyt käyttää sopimuksessaan olleen option siirtyä ulkomaille.

Kesäkuussa levisi huhuja, että venäläisvetoisessa KHL:ssä pelaava valkovenäläisseura Dinamo Minsk olisi neuvotteluyhteydessä Palmun kanssa. Suomessa nousi laineita, Valko-Venäjä kun on myös tehnyt sotilaallista yhteistyötä hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan käyvän Venäjän kanssa.

Palmulla on näkemyksensä, miten Minsk-tieto levisi.

– Joku oli ilmeisesti siellä kuullut, että minulle on soitettu ja sieltä päästä laitettiin liikkeelle se homma.

– He olivat niin innoissaan. Heidän on varmasti vaikea saada sinne saada tiettyjä pelaajia, joita haluttaisiin. Tuotiin sitä esille, että saataisiin muualla Euroopassa jotain näkyvyyttä.

Teemu Pulkkisen KHL-ratkaisu

Ainoa suomalainen KHL-pelaaja on tällä erää Teemu Pulkkinen, joka on palannut venäläisen Traktor Tsheljabinskin vahvuuteen. Hänellä on vuosi sopimustaan jäljellä.