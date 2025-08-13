Jääkiekkotähdet "jahtasivat" Elvira Öbergiä – ampumahiihtohuippu laittoi kylmän pisteen

Jääkiekkotähdet Jakob Silfverberg ja Christian Djoos kilpailivat ampumahiihtäjiä Elvira Öbergiä ja Viktor Brandtia vastaan, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

– Elvira Öbergin draama jääkiekkokaukalossa – SHL-tähdet jahtasivat, SVT otsikoi.

Mitäs?

Kyse oli "ampumahiihdosta luistimilla", siis ampumaluistelusta Hudiksvallin jäähallissa. Ruotsalaiset huippuampumahiihtäjät Elvira Öberg ja Viktor Brandt kohtasivat entiset NHL-pelaajat, nykyiset Brynäsin SHL-jääkiekkoilijat Jakob Silfverbergin ja Christian Djoosin.

Muiden paitsi Öbergin täytyi kiertää mahdolliset sakkoringit takaperin luistellen. Ampumahiihtäjä Viktor Brandt on pelannut aiemmin jääkiekkoa ja taitaa luistelun.

SVT kertoo, että kahden kierroksen jälkeen joukkueet olivat liki tasoissa, ja ratkaisu jäi kolmannelle rundille. Silfverberg pääsi ampumaan suuresta johdosta, mutta jääkylmä Öberg ampui puhtaasti ja toi ampumahiihtäjät voittoon.

– Oli uskomattoman jännittävää, että oli niin tasaista, Öberg kommentoi.

Djoos puheli, että kiekkoilijoilla oli käsitys, että touhusta tulisi vaikeaa, "mutta oli hauskaa, että oli niin tasaista".

Brandt kehui kiekkoilijoita.

– Se oli paljon vaikeampaa kuin kuvittelin. He molemmat ampuivat nopeammin ja paremmin kuin odotin, hän kehui.

Silfverbergistä "oli hauskaa tehdä jotain erilaista".

– Kunnia heille, ampumahiihtoa on tullut katsottua tv:stä, mutta sitä ei ole koskaan tajunnut, kuinka vaikeaa se on, hän tuumi.

– Jossain vaiheessa uskoin, että meidät rökitettäisiin täysin, mutta Djoos oli terävä ammunnassa, joten pysyimme mukana loppuun asti.

Öberg on ampumahiihdon olympiavoittaja viestistä ja maailmanmestari yhteislähtökilpailusta, Brandt viestin maailmanmestari. Puolustaja Djoos on voittanut urallaan Stanley Cupin, hyökkääjä Silfverberg saavuttanut muun muassa olympia- ja MM-hopeaa.