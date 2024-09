Yhtä Suomen suurituloisimmista epäillään satojen miljoonien veropetoksesta – ostanut luksusautoja ja maailman kalleimman mustan timantin

Tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Harri Saaristola sanoo, että tutkinnassa on kyse kryptovaluuttaliiketoiminnasta, jossa epäillään vältetyn huomattava summa veroja. Helsingissä tapahtuneen epäillyn rikoksen tekoaika alkaa kesäkuusta 2020 ja päättyy tämän vuoden huhtikuuhun.

– Toiminta on ollut pitkäkestoista ja suunnitelmallista. Vältetty vero on useita satoja miljoonia euroja, Saaristola sanoo STT:lle.

Vuonna 2022 mätkyjä 5,2 miljoonaa

– Liiketoiminnassa on ollut muita henkilöitä, mutta tähän asiaan ei liity muita henkilöitä.

Siviilikanne Yhdysvalloissa

Schueler tunnetaan myös nimellä Richard Heart , ja hän on perustanut Hex-kryptotuotteen sekä kryptoalaan liittyvät PulseChainin ja PulseX:n.

Yhdysvaltojen finanssivalvoja SEC on nostanut siviilioikeudellisen kanteen Schueleria vastaan heinäkuun 2023 lopussa. SEC:n tiedotteen mukaan Schueler on tarjonnut sijoittajille rekisteröimättömiä kryptosijoitustuotteita, joiden avulla hän on kerännyt sijoittajilta yli miljardi Yhdysvaltojen dollaria. SEC:n julkistaman kanteen mukaan Schueler asuu Suomessa.