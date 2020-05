Petäistön kolumni: EU ensimmäistä kertaa Saksan vaatimuksia tärkeämpi – Merkelistä sittenkin euron pelastaja? Tätä ihmettä on odotettu vuosikausia

Samalla Angela Merkel teki selväksi, että Saksa haluaa kuin haluaakin turvata euron tulevaisuuden ja on viimein valmis yhteisvastuun lisäämiseen. Tätä ihmettä on odotettu vuosikaudet, kirjoittaa kolumnissaan MTV Uutisten pitkäaikainen kirjeenvaihtaja Helena Petäistö.

Kun Financial Timesin Martin Wolf kirjoittaa, että Karlsruhen tuomioistuimen viime viikolla heittämä pommi jää koko euron historiaan käännekohtana, josta lähtee liikkeelle unionin hajoaminen, on pakko valpastua. Wolf on nimittäin se heppu, joka ennusti Lehman Brothersin romahduksen ennen kukaan muu oli aavistanut yhtään mitään. Siitä lähtien olen aina katsonut parhaaksi lukea joka rivin siitä, mitä Wolf milloinkin ulos suoltaa.