Helena Petäistön kolumni: Suomella ja Sanna Marinilla edessään historian vaikeimmat EU-neuvottelut – "Koskaan aiemmin ei ole sellaista kielenkäyttöä kuultu"

EU-komissio vastasi viime viikolla oikealla jytkyllä Eurooppaa kohdanneeseen poikkeuksellisen ankaraan kriisiin lisäämällä vieläkin enemmän panoksia Saksan ja Ranskan edellisviikolla esittämään yllätysrahastoon. Brysselissä siis selvästi nähdään, että nyt on kyse Euroopan kohtalonhetkistä. Lisäksi nyt jos koskaan Euroopan on tartuttava hetkeen, kun Yhdysvaltain ote on herpoamassa maailmannäyttämöllä. Edessä ovat ennennäkemättömän vaikeat neuvottelut 27 jäsenmaan kesken.