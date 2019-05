Perussuomalaisten Kotro selittää kohulausuntoaan: Ei vaatinut viisumivapautta Suomen ja Venäjän välille – "Mainitsin esimerkinomaisesti"

He haluaisivat Suomen eroavan Schengen-alueesta, vastustavat EU:n yhteistä armeijaa ja haluaisivat ilmastotulleja kiinalaisille tuotteille.

"Schengen heikentää turvallisuutta"

Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Raatikainen on samaa mieltä.

– Tällä hetkellä, jos joku alueelle pääsee, niin täällä on aika vapaat jalat matkustella ympäriinsä ilman, että tiedetään, kuka menee ja missä menee.

– Ruotsi, Ranska ja Saksa ovat pyytäneet EU:lta väliaikaisia rajatarkastuksia, eli Schengen ei toimi. Tämä on idea, joka toimii ehkä Belgian ja Luxemburgin välillä, mutta se ei toimi poliittisessa, taloudellisessa ja sosiaalisessa tilanteessa, joka Euroopassa tällä hetkellä on.

"Turvallisuudella ei ole hintaa"

– Tällä hetkellä ei ehkä ole järkevää erota EU:sta kokonaan, mutta EU:ta pitäisi kehittää siihen suuntaan, että se olisi vapaakauppaliitto, ei liittovaltio. Muuten menetämme sen vähäisenkin päätösvallan, jota meillä on jäljellä, Raatikainen sanoo.

Raatikaisen mukaan EU on muuttunut valtavasti sinä aikana, kun Suomi on ollut jäsen.

– Se EU, johon Suomi liittyi vuonna 1995, oli aivan erilainen kuin nykyinen EU. EU:ta johdetaan fanaattisesti kohti liittovaltiota, jossa yhteisvastuuta lisätään ja Suomen päätösvalta kapenee ja me joudumme mukaan muiden töppäysten ja velkojen maksamiseen. Tämä on vaarallinen kehityssuunta, Kotro sanoo.

"En näkisi, että portugalilaiset vesikoirajoukot auttavat"

Raatikainen ja Kotro olisivat valmiita hyväksymään vapaakaupan lisäksi jotakin turvallisuusyhteistyötä EU-maiden ja myös EU:n jättävän Britannian kesken. He eivät kuitenkaan halua EU:lle yhteistä armeijaa.

– Suomalaiset vastaavat Suomen puolustuksesta. Meillä on toimiva aluepuolustusjärjestelmä, johon pitäisi panna lisää rahaa. Tämä EU-armeija on yksi näitä eurofederalistisia hankkeita. Pelkona ainakin minulla on, että EU-armeijaa voidaan käyttää ääritilanteessa jopa jäsenmaita vastaan, eli panna kuriin sellaisia jäsenmaita, jotka eivät tottele EU:ta.