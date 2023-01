Pertti “Nipa” Neumann muisteli Dingon kulta-aikaa ja palasi 80-luvulle: "Tekisi ihan perkeleen hyvää, että nykypäivään saisi pienen palan kasaria"

– Minulla on tuossa vanhoilta ajoilta…tällä tematiikalla mentiin, Neumann kertoi ja näytti ranteensa old school -tyylillä tehtyä, värillistä ruusutatuointia.

– Dingo 40 vuotta, tulossa on myös musikaali Dingosta, kirja on työn alla ja pitäisi ehtiä vielä studioonkin sekä Dingon että Neumannin kanssa. Tulevan leffan käsikirjoitus on myös valmis ja ohjaajakin on päätetty. Siitä sitten myöhemmin lisää, Neumann paljasti.