Mari Rantasila muistaa ensikohtaamisensa Nipa Neumannin kanssa 17-vuotiaana: "Joko tulee iso tähti tai tallotaan jalkoihin"

Dingon suosiosta ja Pertti ”Nipa” Neumannin elämästä inspiroituneen Levoton tuhkimo -elokuvan ohjaaja Mari Rantasila tapasi Nipan ensimmäistä kertaa jo 17-vuotiaana. Taiteilijan koko olemus teki vaikutuksen Rantasilaan.

Marraskuussa 2022 tuottaja Marko Talli soitti ohjaaja Mari Rantasilalle, voisiko hän hypätä mukaan Levoton tuhkimo -elokuvan tiimiin.

– Sanoin heti, että tämä on minun juttuni. Tuntui todella hyvältä. Dingohan on vain aihe – tästä voisi tehdä monenlaisen, erilaisen elokuvan. Kun luin Hanna Leivonniemen neljännen version käsikirjotuksesta, niin ensinnäkin sytytti se, että se oli kirjoitettu niin loistavalle Porin murteelle. Ajattelin, ettei tätä elokuva voi näytellä muulla tavalla, Rantasila kertoi MTV Uutisille elokuvan mediatilaisuudessa.

– Toinen juttu oli teemat, jotka itseänikin kiinnostivat: musiikin merkitys, sukupolvien väliset ketjut ja vaikutukset ihmisten elämään. Vaikkei olisi Dingo-fani, niin nämä teemat voivat koskettaa silti, hän jatkoi.

Elokuva saa ensi-iltansa 25. joulukuuta ja on fiktiivinen teos, vaikka on saanut inspiraationsa Dingon keulakuvan, Porissa kasvaneen Pertti ”Nipa” Neumannin oikeasta elämästä. Nuorta Nipaa näyttelee elokuvassa Saku Taittonen ja vanhempaa Nipaa Jani Karvinen.

Vaikka elokuvassa käsitellään myös Dingon suosiota, Rantasila ei halunnut ohjata kiiltokuvamaista fanielokuvaa.

– Kaikkea ei ole nähty ruusuisten silmälasien läpi, vaan tässä on myös, niin kuin elämään kuuluu, ylä- ja alamäkiä. Niitä on nimenomaan pyritty kuvaamaan niin, että siinä on selkeästi elämänmaku mukana. Siellä on todella rankkojakin aiheita, joita on pyritty käsittelemään niin, että ne tuntuvat.

Alta voit katsoa Levoton tuhkimo -elokuvan trailerin.

Elokuvassa on yhdistelty nerokkaalla tavalla kohtauksia ja 80-luvun arkistomateriaalia, ja kuva vaihtelee oikein Neumannin ja Taittosen roolihahmon välillä.

– Se yllätti, kun lähdimme leikkaaja Hanna Kuirinlahden kanssa leikkimään ja sekoitimme rankasti fiktio- ja faktamateriaalia, että miten hyvin se toimi.

Haastavaa elokuvan tekemisestä teki erityisesti se, että 80-luvusta on niin kauan aikaa, että kuvauskulmien kanssa täytyi olla todella tarkkana. Toisinaan oli mahdollista kuvata vain 45 astetta, jotta uskottavuus säilyi.

Myös aiheen rajaaminen oli haastavaa, kun aiheesta olisi saanut tv-sarjan.

Rantasila on niin ikään kotoisin Porista ja muistaa vielä elävästi hänen ja Neumannin ensikohtaamisen. Kaikki taiteelliset nuoret, oli kyseessä sitten musiikki tai vaikka teatteri, tiesivät toisensa tuohon aikaan.

– Kun oli yksi näistä Nipan entisistä bändeistä, eli SIR 59 -bändi, niin olen ollut siellä keikalla 17-vuotiaana. Oli Rockin SM-kisojen Porin karsinnat, ja muistan, että kyseinen bändi oli mukana. En muista heistä ketään muuta kuin Nipan. Hänellä oli hyvin kiiltävä ja istuva satiinipuku ja muistan, miten hän liikehti ja oli lavalla. Hän oli jotain aivan muuta kuin kukaan porilainen rokkari. Suurin osa oli punkkareita. Ajattelin, että joko tuosta jätkästä tulee iso tähti tai sitten hänet tallotaan jalkoihin. Iso tähtihän hänestä tuli – sen näki jo silloin, että hän oli uniikki Porissa.

Taittosen suoritusta Rantasila pitää poikkeuksellisena. Hän on lahjakas, kuten moni muukin, mutta erityisesti hänen tekemänsä työmäärä teki Rantasilaan vaikutuksen.

– Harjoittelimme elokuvaa kolme viikkoa. Sen lisäksi Saku katsoi kaikki arkistomateriaalit ja harjoitteli paljon Nipan elehtimistä. Saku on todella kova tekemään töitä. Kiinnitin koekuvauksissa eniten huomiota hänen tähän sopivan ulkonäkönsä lisäksi siihen, miten kovasti hän tekee töitä, Rantasila summasi.