Dingo-legenda Pertti "Nipa" Neumann oli heittänyt nelikymppisenä jo lusikat nurkkaan isäksi tulemisen osalta: "Ajattelin, ettei täältä tule kuin kuumaa ilmaa ja pullanmuruja"

– Ajattelin olevani yliajalla, että nyt on päästävä kotiin. Lontoosta suuntasin Peräpohjolaan päin ja ostin laulu- ja kitarakamat.

Julkisuus

Dingo esiintyi aikoinaan jopa 300 keikan verran vuodessa. Nykyisin Neumann pyrkii pidättäytymään vain viikonloppukeikoissa niin Dingon kuin Neumannin soolokeikkojen osalta. Toki joskus on keikkoja myös viikolla.

Koko musiikkielämä on Neumannin mukaan muuttunut valtavasti. Hänen kilometrinsä ovat sillä tavalla tulleet täyteen, ettei hän enää viihdy keikkabussissa, vaan kulkee keikoille omalla autollaan.

Levotonta tuhkimoa on striimattu Spotifyssa lähes 11 miljoonaa kertaa. Neumann kuitenkin ymmärtää, ettei hänen musiikkinsa ole enää tänä päivänä välttämättä se keihään terävin kärki.

– Siinä (musiikkimaailmassa) on kiva olla mukana, mutta tämä ajatusmaailma laittaa minut terävöittämään omia aistejani. Uuden musiikin tekeminen pitää rattaani käynnissä.

Rakkaus

Muusikko on seurustellut jo useamman vuoden ajan naisystävänsä kanssa. Rakkaudessa Neumann ei halua miettiä: hän joko rakastuu tai ei.

– Se on oikeastaan ainoa tila, joka ei ole hallittavissa, onneksi. Se on olotila, joka ympäröi meitä jatkuvasti enemmän tai vähemmän. Se on minulle asia, joka saa tarttumaan kitaraan tai biisien tekemiseen. Rakkaus ja romantiikka ovat loputon aihio ammentaa, niin hyvässä kuin pahassa.