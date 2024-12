Levoton tuhkimo -elokuva kertoo fiktiivisen tarinan Dingon Pertti ”Nipa” Neumannin elämästä. Se saa ensi-iltansa 25. joulukuuta.

Dingon keulakuva Pertti ”Nipa” Neumann on nähnyt elämästään kertovan, mutta fiktiivisen Levoton tuhkimo -elokuvan useita kertoja. Elokuva saa ensi-iltansa 25. joulukuuta.

– Ollakseni ihan rehellinen, niin leijun vielä jossakin sfääreissä. Olen nähnyt urani aikana enemmän kuin lääkäri määrää, mutta elokuva on elokuva. Kun se konkretisoituu ja sen näkee noin, niin kyllä tässä menee oma aikansa ennen kuin sen tajuaa. Se on varsin inhimillistä. Tämä ei ole minulle mitenkään läpihuutojuttu, että ”tehtiinpä tuossa elokuva”, Neumann kertoi MTV Uutisille elokuvan mediatilaisuudessa.

Neumann pitää elokuvan tekijöiden hienona oivalluksena sitä, että elokuva lähtee lapsuudesta ja tuodaan lähes tähän päivään. Ydinasia on kuitenkin Dingo-yhtyeen ja Neumannin ympärillä vallinnut huuma, musiikki ja fanikulttuuri. Elokuvassa käsitellään myös Neumannin vaikeaa isäsuhdetta.

– On kiinnostavaa nähdä, miten uusi sukupolvi, joka on selkeästi löytänyt Dingon musiikin tänä päivänä, suhtautuu, kun näkee tämän elokuvan. Menevätkö he ihan shokkiin? Se on kieltämättä aika raju paikka paikoin, kun ei tuollaista meininkiä enää ole. Rockbisnes on siistiytynyt niin paljon, että tässä alkaa tuntea olevansa vähän dinosaurus, Neumann sanoi.

Hänet yllätti elokuvassa se, miten äärimmäisen taitavasti se on leikattu.

– Se svengasi koko ajan. Saku (Taittonen) on äärimmäisen taitava, olin häkeltynyt, kun näin hänet roolissa ensimmäisen kerran. Pepen roolissa Alvari Stenbäck oli jäätävän hyvä. Elias Salonen Norreksen Lassena oli kaikkeudessaan aivan loistava – hänelle se Oscar suotakoon jossain vaiheessa, Neumann ylisti.

Taittonen näyttelee elokuvassa nuorta Neumannia. Hän ei ole käynyt Taittosen kanssa yhtään keskustelua elokuvasta, eikä ollut edes tavannut häntä aiemmin.

– Ihan tarkoituksella. Tapasimme vasta, kun elokuva oli jo tehty, mikä näin jälkikäteen tuntuu oikealta ratkaisulta. Halusin omalta puoleltani antaa täyden rauhan elokuvan tekijöille. Tuli heti mieleen, että jos lähden ilmestymään kuvauspaikoille tai muuta, niin jokin olennainen asia olisi lähtenyt ehkä väärille raiteille. Lopputulos on mitä on, mutta itse tykkään siitä, että se pysyy kasassa ja on noin ehjä. Se on aika konstailematon, Neumann totesi.

Neumannin oli helppoa pysytellä projektista sivussa. Kun ohjaaja Mari Rantasila tuli tuotantoon mukaan, Neumann oli mielissään.

– Ajattelin, että jes, ja sanoin hänelle, ettei kohtele meitä silkkihansikkain. Rohkeasti vaan realismia esiin ja sellaistakin realismia, mitä ei ole ehkä nähty ennen valkokankaalla, Neumann sanoi.

