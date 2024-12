Dingon keulakuvaa näyttelevä Saku Taittonen tuntee Nipa Neumannia kohtaan valtavaa empatiaa: ”Olemme kaikki ihan tavallisia ihmisiä”

Näyttelijä Saku Taittonen nähdään Levoton tuhkimo -elokuvassa Dingon keulakuva Pertti ”Nipa” Neumannina.

Saku Taittonen, 27, sai tiedon Pertti ”Nipa” Neumannin ja koko Dingo-bändin roolittamisesta sähköpostilla ja kiinnostui heti Neumannin roolista Levoton tuhkimo -elokuvassa. Hän teki videon, jossa lauloi yhtyeen kappaleen ja teki kaksi kohtausta.

– Lähetin ne ja pääsin jatkoon. Sitten kävin muutamalla eri kerralla tekemässä toisia kohtauksia studiolla. Sitten tuli soitto, että ”sinä olet meidän Neumann”, Taittonen kertoi MTV Uutisille elokuvan mediatilaisuudessa.

Elokuva saa ensi-iltansa 25. joulukuuta ja on fiktiivinen teos, vaikka on saanut inspiraationsa Neumannin oikeasta elämästä.

Taittonen tiesi etukäteen Dingon kappaleita ja hänellä oli jotakin haisua myös yhtyeen suosiosta, mutta 80-luvun meiningistä hänellä ei ollut mitään ennakkoaavistusta.

– He aiheuttivat sellaisen manian ja hullun suosion. Kun aloin tutkia asiaa, olin todella yllättynyt. Tajusin vasta sitten, että minulla on tässä aika suuretkin saappaat täytettävänä. Se toi vain lisää puhtia ja motivaatiota tehdä hyvää työtä.

Taittonen ja Neumann eivät tavanneet toisiaan ennen kuin elokuva oli jo valmis. He ovat jutelleet lähinnä elokuvan promokiertueen tilaisuuksissa.

– Kahdenkeskistä illanviettoa on suunniteltu, mutta sitä ei ole vielä ollut. Ehkä tarvitsemme molemmat vähän aikaa ja sulatteluhetken, kun olemme nyt nähneet elokuvan muutamia kertoja ja ensi-ilta on kuukauden päästä. On parempi miettiä näitä fiiliksiä yhdessä jälkikäteen.

Elokuvan maailmanensi-ilta oli Porissa 20. marraskuuta. Kun Taittonen sieltä lähtiessä hyvästeli Neumannin pitkällä halauksella, tämä kuiskasi hänelle yhden asian.

– ”Pidä nyt lujaa hatusta kiinni – kohta mennään”. Ja taputti olkapäälle. Minusta tuntuu, että siinä oli siunaus sille, että hänkin seisoo minun työni takana.

Elokuvan tähdet: Mauno Terävä eli EVE, Ronja Keiramo eli MARIKA, Valtteri Lehtinen eli QUUPPA, Saku Taittonen eli NIPA, Emil Kihlström eli JONTTU, Samuel Kujala eli PETE ja Alvari Stenbäck eli PEPE.

Neumannia, ja ylipäätään superstaroja, kohtaan Taittonen tuntee valtavaa empatiaa.

– Nyt luotan vielä vähemmän juorulehtien juttuihin. Kuinka paljon median luoma imago vaikuttaakaan ihmisen imagoon? Se voi olla täysin väärin. Et tunne ketään ennen kuin olet tavannut ja keskustellut hänen kanssaan. Loppujen lopuksi olemme kaikki ihan tavallisia ihmisiä.

Alta voit katsoa Levoton tuhkimo -elokuvan trailerin.

Taittosesta piti alun perin tulla säveltäjä, kun hän kyllästyi rumpalin rooliin ja siihen, että ”pitää taustalla komppia yllä”. Hän on aina säveltänyt kappaleita monille bändeilleen ja erilaisiin tilaisuuksiin.

– Se oli keinoni avartaa luovuuttani rumpujen ulkopuolelle. Esiintyminenkin kiinnosti, ja olin aina vähän pyrkimässä nokkamieheksi. Mutta, kun en ole koskaan ollut mikään superlaulaja, niin se oli menetetty peli jo alkuun. Näyttelijäntyö tuli luontevasti, kun olen elokuvien parissa kasvanut koko elämäni. Isäni oli suuri leffafanaatikko, ja meillä oli kaikki leffakanavat sun muut.

Taittonen ei näe, että Suomessa on ketään, joka olisi koskaan päässyt samalle suosion tasolle kuin Dingon jäsenet 80-luvulla.

– Mutta, jos jotakin suurta nimeä pitäisi näytellä, niin ehkä se olisi Alexi Laiho, joka on Children of Bodomin edesmennyt kitaristi-solisti. Hänhän oli maailmalla todella tunnettu. Hänen elämäänsä rockstarana olisi todella mielenkiintoista lähteä tutkimaan, Taittonen pohti.