Tätä juomaa Saku Taittonen nautti ennen Jussi-gaalaa: "Ei varmaan auttanut yhtään"

Saku Taittonen saapui Jussi-gaalaan jännittyneenä.

Levoton Tuhkimo -elokuvassa Dingo-solisti Nipa Neumannin roolia näyttelevä Saku Taittonen saapui Jussi-gaalan punaiselle matolle Tiia-rakkaansa kanssa.

Taittonen saapui gaalan juhlahumuun erittäin jännittyneissä tunnelmissa.

– Olen yrittänyt koko päivän rauhoittaa itseäni, mutta ei varmaan auttanut yhtään, että join energiajuoman. Ollaan menty vain päinvastaiseen suuntaan, Taittonen tuumaa.

Levoton Tuhkimo -elokuva tuli elokuvateattereihin viime vuoden joulukuussa. Taittonen kertoo, että paineet näytellä legendaarista Nipa Neumannia olivat todella kovat.

– Hän on historiallinen hahmo ja kaikilla on oma mielikuvansa siitä, millainen Nipa oli silloin kasarilla. Minun täytyI tietenkin jollain tavalla lunastaa nämä oletukset, sitten perhana tein kaikkeni, että murre lähti hyvin haltuun.

Taittonen kertoi Levoton Tuhkimo -elokuvan mediatilaisuudessa, että suunnitteilla olisi kahdenkeskinen illanvietto Neumannin kanssa. Vielä tätä ei kuitenkaan ole saatu toteutettua.

– Sitä ei olla vielä saatu aikaan, mutta se on varmasti tulossa lähitulevaisuudessa. Meillä on molemmilla ollut omia kiireitämme. Nipalla on ollut paljon keikkaa leffan tulon myötä, ja minulla taas on ollut kouluhommia.

– Katsotaan, jos tuossa kesän jälkeen saataisiin revittyä almanakasta vähän aikaa sille, Taittonen sanoo.

