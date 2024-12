Dingo-leffan käsikirjoittaja istui Nipa Neumannin kotiportailla joka päivä koulun jälkeen 80-luvulla – kertoo nyt, miten pystyi tekemään idolistaan elokuvan

Levoton tuhkimo -elokuvan käsikirjoittanut Hanna Leivonniemi oli suuri Dingo-fani 80-luvulla. Vaati 40 vuotta ennen kuin hän pystyi tekemään nuoruuden idolistaan leffan.

Hanna Leivonniemi on käsikirjoittanut Levoton tuhkimo -elokuvan, joka on fiktiivinen teos Dingon keulakuvan, Porissa kasvaneen Pertti ”Nipa” Neumannin oikeasta elämästä. Nuorta Nipaa näyttelee elokuvassa Saku Taittonen ja vanhempaa Nipaa Jani Karvinen.

– Minun kohdallani tämä projekti alkoi vuonna 2020. Silloin Yellow Filmiltä kysyttiin, kiinnostaisiko miettiä Dingo-aiheista elokuvaa. Minua kiinnosti tämä todella paljon, sillä olen Porista kotoisin ja olen ollut nuorena todella kova Dingo-fani. Joten minulta löytyi tähän paljon omakohtaista tarttumapintaa ja kokemusta. Muistan 80-luvun Porin todella hyvin, Leivonniemi kertoi MTV Uutisille elokuvan mediatilaisuudessa.

– Lisäksi olin jo pitkään halunnut kirjoittaa jotakin omalla kotimurteellani. Tämä tarjosi mahdollisuuden siihen, ja elokuva on lähestulkoon kokonaan kirjoitettu poriksi, hän jatkoi.

Leivonniemi tarvitsi 40 vuotta, jotta ylipäätään pystyi kirjoittamaan elokuvan nuoruutensa idolista.

– En tietenkään missään tapauksessa olisi voinut kirjoittaa tätä elokuvaa, jos olisin vielä samalla tavalla fani. Fanituskauteni kesti pari vuotta. Mutta on mielestäni tärkeää, että minulla on muisto siitä, miten ihanaa se oli, ja muistan sen huuman mitä se oli minulle ja monille muille saman sukupolven tytöille ja pojille. Oli tärkeää, että siitä on kuitenkin aikaa tarpeeksi kauan.

Alta voit katsoa Levoton tuhkimo -elokuvan trailerin.

Käsikirjoitusprosessin alussa Leivonniemi haastatteli Neumannia monta kertaa. Kun hän ryhtyi kirjoittamaan, hän sysäsi taiteilijan tietoisesti kokonaan syrjään.

– En ajatellut ollenkaan, mitä hän tästä lopputuloksesta ajattelee, sillä silloin siitä ei tule kiiltokuvaa, vaan sillä on mahdollisuus mennä syvälle kipeisiinkin aiheisiin.

Leivonniemi muistaa, miten 80-luvulla kohtasi Neumannin monta kertaa ja pyysi tältä nimikirjoitusta.

– Olen istunut hänen portaillaan joka päivä koulun jälkeen kahden vuoden ajan ja vain odottanut, milloin hän saapuu kotiin ja kirjoittaa nimikirjoituksen tai pääsemme vaihtamaan muutaman sanan, Leivonniemi muisteli.

Elokuvan on ohjannut Mari Rantasila ja se saa ensi-iltansa 25. joulukuuta.