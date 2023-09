Pernilla Böckerman paljastaa, mikä TTK-tanssi hermostuttaa eniten: "Sitä vähän jännitän"

Fitness-urheilija ja somevaikuttaja Pernilla Böckerman suuntaa tanssilattialle tähtiopettajansa Anssi Heikkilän kanssa. Böckerman kertoi MTV Uutisille TTK:n pressitilaisuudessa, että rytmi on ollut hänellä veressä jo lapsena.

Heikkilän mukaan Böckerman on oppilaana lähtökohtaisesti parasta, mitä toivoa saattaa.

– On innoissaan, haluaa oppia, siinä oikeastaan kaksi tärkeintä, mitä voi edes lähtökohtaisesti toivoa. Ja uskon, ettei ihan heti kuntokaan lopu kesken, niin voi tykittää alusta asti täysillä.

Böckermanin mukaan puolison kanssa työskentely on toistaiseksi ollut yllättävän mutkatonta.

– Toki miinuspuolet on siinä, että se työ tulee aika helposti kotiin ja koko ajan ollaan tekemässä jotain. Mutta sitten se on taas hirveän helppoa, kun ollaan saman katon alla koko ajan ja tiedetään se toisen aikataulu. Ja meillä synkkaa myös hyvin noin duuniproggiksissa, niin on ollut tosi kivaa.