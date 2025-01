Podcast: Pernilla Böckerman avoimena entisestä, narsistisesta parisuhteestaan: "Tämä ihminen tappaa minut henkisesti"

Pernilla Böckerman kertoo uudessa Toinen totuus -podcastissa entisestä parisuhteestaan, jossa hänellä oli äärimmäisen huono olla sekä henkisesti että fyysisesti.

Pernilla Böckerman kertoo uudessa Toinen totuus -podcastinsa ensimmäisessä jaksossa, miten on aikoinaan ollut turvattomassa parisuhteessa, jossa on ollut manipuloivaa käytöstä sekä henkistä väkivaltaa. Jakso kulkee nimellä Narsistin pauloissa ja on julkaistu Podimossa 23. tammikuuta.

– Olen ollut kerran julkisesti parisuhteessa, ja se oli Artun (Kilpeläinen) kanssa. Haluan tehdä sen asian selväksi, että nyt ei puhuta Artusta, vaan yhdestä toisesta suhteesta, Böckerman painottaa heti podcastin alussa.

Böckerman kertoo jaksossa, että eräässä aiemmassa parisuhteessaan hänellä oli äärimmäisen paha olla henkisesti ja fyysisesti. Böckerman oireili suhteen aikana muun muassa niin, että hänen sykkeensä olivat pilvissä ja hän oli koko ajan valppaana.

Ex-kumppani oli sen tyyppinen ihminen, jota Böckerman ei ollut koskaan aiemmin tavannut, ja hän muistaa alun huumavaiheen.

– Hän oli aivan helvetin hyvännäköinen, veistoksellinen. Sellainen, mitä minulla ei ollut koskaan ollut. Kaikki oli alussa todella helppoa.

Suhteen alussa Böckerman sai ex-kumppaniltaan valtavasti kehuja, ja mies sai hänet nauramaan. Silti hänestä tuntui, että kuviossa on jotakin outoa, mutta hän pyyhki sen mielestään. Arki oli helppoa ja soljuvaa.

Kaikki sujui niin kauan hyvin, kun elämä pyöri ex-kumppanin asioiden ympärillä. Kun Böckerman alkoi sanoa ex-kumppanilleen vastaan ja kertoa omia mielipiteitään, tämän pasmat menivät sekaisin. Hän arvelee, ettei ex-kumppanille oltu sanottu aiemmin vastaan missään, joten se oli tälle vaikea tilanne.

Riidat saattoivat kestää monta tuntia.

– Itkin hysteerisenä kodin lattialla, ja toinen ei tee mitään muuta kuin katsoo sinua tyhjällä katseella ja suorastaan nauttii siitä, että hän on saanut minut sellaiseen tilanteeseen.

Böckerman rakasti ex-kumppaniaan, eikä siksi pystynyt jättämään tätä. Hän kadotti kertomansa mukaan itsensä täysin ja voi koko suhteen ajan todella huonosti.

– Muistan, kun äiti sanoi, ettei ole nähnyt viiteen kuukauteen minun hymyilevän.

Böckerman soitti joskus isälleen tuskissaan.

– Sanoin, että ”tämä ihminen tappaa minut henkisesti, enkä jaksa enää”. Ja siltä se tuntui. Kun suhde alkoi vaikuttaa koko perheeseen ja suhteeseeni omiin vanhempiini, joiden kanssa minulla on todella vahva side, niin se alkoi tuntua pelottavalta.

Hänen vanhempansa kehottivat Böckermania lähtemään suhteesta, mutta hän uskotteli itselleen kaiken järjestyvän.

Suhde tuli lopulta päätökseensä, ja erovaiheeseen osallistui Böckermanin mukaan monta ihmistä, koska hän ei pystynyt lähtemään suhteesta omin avuin. Tänä päivänä hän ei ole missään tekemisissä ex-kumppaninsa kanssa.