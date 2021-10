Perinteikäs SHL-joukkue käänsi selkänsä seuraikonilleen, hurja vire löytyi Suomen kiekkokaukaloista – "Minun on pitänyt todistaa kaikille"

Kulttimaineestaan huolimatta Erikssonin rooli Djurgården-paidassa oli rajattua ja tehopistesaldo pyöri kaudesta toiseen 10 pisteen tietämillä. SM-liigassa Eriksson on todistanut kaikille pystyvänsä tekemään myös tulosta, sillä hän on saalistanut 14 ottelussa jo 11 pistettä.

– Toistaiseksi on mennyt hyvin. Olemme pelanneet hyvää lätkää ja voittaneet paljon. Pelaaminen tuntuu hyvältä. Meidän ketjumme on löytänyt hyvän kemian. Minulla on täällä erilainen rooli. Tuntuu, että minun on pitänyt todistaa kaikille osaavani pelata lätkää, Eriksson summaa.