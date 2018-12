Perinnemaisemat, lehdot ja lettosuot vaarassa hävitä – jo puolet Suomen luontotyypeistä luokitellaan uhanalaisiksi

Runsaasti uhanalaisia luontotyyppejä on myös metsissä, esimerkiksi lehtojen ja kangasmetsien tilanne on huono.

– Metsiä on käytetty jo pitkään etenkin Etelä-Suomessa ja jo ennen nykyisen tehometsätalouden aikaa. Sen takia metsien ekologinen laatu on heikentynyt. Vanhoja metsiä on vähemmän ja kuollutta puuta, joka on eliöille tärkeää ja myös järeitä puita on vähemmän kuin luonnonmetsissä on, selittää ryhmäpäällikkö Anne Raunio Suomen ympäristökeskuksesta.