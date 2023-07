Asiantuntija: Pahimmillaan siitä seuraa perhesurma, jos viranomaiset eivät tee yhteistyötä eivätkä rohkene puuttua hätään

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa joka kymmenes toistuvaa väkivaltaa kokenut nainen on kertonut parisuhdeväkivallasta poliisille ja alle joka viides on kertonut siitä terveydenhuoltoon. Särkelä on huolissaan siitä, että sote-ammattilaiset empivät ottaa väkivalta-asioita puheeksi mahdollisten uhrien kanssa.

"Ei rohjeta ottaa puheeksi"

"Tietokatkokset näkyvät tilanteissa, joissa lähisuhdeväkivalta on johtanut uhrin kuolemaan"

– Kyllä katkoksia edelleen on. Ne näkyvät erityisesti niissä todella ikävissä tilanteissa, joissa lähisuhdeväkivalta on johtanut uhrin kuolemaan. Meillä on noin 18 tilannetta vuosittain, jossa entisen tai nykyisen puolison toiminnan kautta nainen on menehtynyt. Harvoin näissä tilanteissa on ollut kyse yksittäisistä tilanteista. Siellä on voinut poliisi käydä usein, terveydenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon on voinut olla kontakteja.