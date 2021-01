Poliisi on kuullut Virtain perhesurmassa loukkaantunutta teinitytärtä – tämä kotitilalla tapahtuneesta tragediasta tiedetään nyt

Poliisi on jatkanut viime torstaina Pohjois-Pirkanmaan Virroilla tapahtuneen perhesurman tutkintaa. Yli 50-vuotiaan isän epäillään ampuneen ensin vaimonsa ja vahingoittaneen teini-ikäistä tytärtään perheen kotitilalla Liedenpohjan kylässä.

Poliisit löysivät myös isän kuolleena saman päivän aikana. MTV:n tietojen mukaan pariskunnalla on kaksi lasta, joista vanhempi ei enää asunut kotonaan.

Poliisi tutkii tapauksessa tappoa ja tapon yritystä. Tutkinnanjohtaja Jari Luoto Sisä-Suomen poliisista kertoo, että tällä hetkellä tutkinnan keskiössä on erityisesti tekoon johtaneiden syiden selvittäminen.

– Tutkinta motiivin osalta on käynnissä. Teon syyt ja taustat ovat nyt keskeisimpiä selvitettäviä asioita. Itse koen, että kyse on useista palasista. Niitä nyt koostetaan ja syyt sitten aikanaan selviävät. Edessä on paljon työtä, rikoskomisario Luoto kuvailee tutkinnan etenemistä.