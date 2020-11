Pennsylvanian senaatin kuuleminen piti käydä lävitse ilman maestroa – Trump liittyi seuraan erikoisella tavalla: "Herra presidentti, teidät on nyt yhdistetty"

Trumpin asianajajan mukaan valvonnassa hähmäisyyttä

Giulianin mukaan republikaaneja on sivuutettu ja kohdeltu kaltoin asian tiimoilta. Se on tullut ilmi muun muassa äänestyslipukkeiden valvonnassa.

"Herra presidentti, teidät on nyt yhdistetty"

– Arvostan erittäin paljon sitä, että saan tuulla kuulluksi. Olen presidentin virkahuoneessa juuri nyt ja on todella kiinnostavaa tietää, mitä on meneillään. Me voitimme helposti. Me voitimme paljon, Trump puhui.