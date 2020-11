Presidentti Trump keskittyi tiedotustilaisuudessa väitteisiinsä vaalivilpistä – usea tv-kanava katkaisi lähetyksen kesken

Trump toisti puheensa aluksi jälleen väitteensä, että hän on voittanut vaalit helposti, mutta demokraatit yrittävät varastaa häneltä voittoa.

– Kun lailliset äänet oli laskettu, voitin helposti. He yrittävät peukaloida vaaleja, mutta me emme anna sen tapahtua, Trump sanoi.

Todellisuudessa ääntenlaskenta on yhä kesken muun muassa osassa vaa'ankieliosavaltioita. Ääntenlaskenta on kestänyt viime vaaleja pidempään osittain siksi, että koronaviruksen leviämisen takia ääniä on annettu muun muassa postitse.