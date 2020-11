Trump uhosi voittavansa vaalit – Biden: "Trumpin on aika pakata laukkunsa ja palata kotiin"

– Olen seurannut näitä valemielipidemittauksia: me tulemme voittamaan niistä huolimatta, Trump vakuutti kannattajilleen Fayettevillessä Pohjois-Carolinassa.

– Te valitsitte ulkopuolisen presidentiksi, ja nyt Yhdysvallat on viimeinkin pantu etusijalle. Käykää nyt äänestämässä, muuta en pyydä, Trump usutti.

Mielipidemittauksia ylivoimaisesti johtava Biden taas toisti kannattajilleen Clevelandissa Ohiossa, että Trumpin aika on ohi.

– Donald Trumpin on aika pakata laukkunsa ja palata kotiin. Meille riittää kaaos, meille riittävät tviitit, viha, inho, epäonnistumiset ja vastuuttomuus, Biden luetteli.

Bidenin kampanjaa häiritty useissa osavaltioissa

Trump oli jo aikaisemmin vihjaillut muun muassa, että hän saattaa julistautua presidentinvaalien voittajaksi jo ennen kuin kaikki äänet on laskettu.

– Minusta on kauhea juttu, ettemme voi tietää vaalitulosta vaali-iltana. Me etenemme jo samana iltana, heti kun vaalit ovat ohi, me etenemme asianajajien kanssa, Trump kommentoi toimittajille.