Penis heilui holtittomasti esillä – juoksija sai nyt melkoisen tarjouksen

Aitajuoksija Chris Robinson on saanut työtarjouksen alusvaatemallin tehtäviin pian sen jälkeen, kun hänen peniksensä heilui esillä yleisurheilukilpailussa. Asiasta kertoo TMZ.

Chris Robinsonin tunnettuus harppasi toiseen potenssiin eri puolilla maailmaa, kun miehen penis ei pysynyt lahkeessa Ostravan Golden Spike -yleisurheiluillassa viime tiistaina. Yhdysvaltalaisen sukukalleudet heiluivat holtittomasti esillä hänen voittamansa 400 metrin aitajuoksukilpailun loppupuolella, vaikka mies yritti tilannetta kesken menon korjailla.

Hidastuskuvat paljastivat kaiken ja ovat katsottavissa ylälaidan videolta.

TMZ raportoi nyt alusvaateyritys Shinestyn ottaneen Robinsoniin yhteyttä kohukilpailun jälkeen. Se muotoilee, että tapahtuneen jälkeen "on turvallista sanoa, että Shinestyn väki oli vaikuttunut".

TMZ jatkaa artikkelia kevyellä jalalla:

– Humoristisista vaatteistaan ​​tunnettu Shinesty kertoi meille, että he ovat itse asiassa etsineet jotakuta malliksi uusiin "Magnum Pouch Ball Hammock" -alusvaatteisiinsa, joiden etuosa on keskimääräistä 47 % suurempi... ja Robinson on työhön enemmän kuin pätevä.

TMZ:lle kerrottiin, että Robinson on avoin ajatukselle ja suostunut keskustelemaan firman kanssa tarjouksessa.

Toinenkin tarjous

Huippu-urheilijoillekin vaatteita valmistavan Krakatoan toimitusjohtaja Alex Bortoluzzi sanoo lisäksi TMZ:lle, että se haluaisi lähettää aiturille hoitopaketin. Paketti pitäisi "asiat" aisoissa, etteivät ne heiluisi "ympäriinsä".