Penis ulkona juossut urheilija joutui sairaalavuoteelle – tämä oli viesti

Penis lahkeesta ulkona aitajuossut Chris Robinson on päätynyt sairaalavuoteelle.

Chris Robinson nousi puheenaiheeksi Ostravan Golden Spike -yleisurheiluillassa eilen tiistaina. 24-vuotiaan yhdysvaltalaisen penis karkasi lahkeesta ulos ja heilui valtoimenaan 400 metrin aitajuoksukilpailun loppusuoralla. Mies yritti korjailla shortsejaan kädellä kesken menon, mutta sukukalleudet heiluivat siitä huolimatta vielä esillä.

Robinson tuli voittajana maaliin epäortodoksisesti kuperkeikan tehden.

Näet suorituksen kaiken paljastavien hidastuskuvien kera ylälaidan videolta.

Robinson on noin kaksi tuntia sitten tänään julkaissut Instagram-tarinan sairaalasta. Mies on kolmessa eri kuvassa sairaalavuoteella. Ylimmässä kuvassa näkyy, että hänen oikea kätensä on kärsinyt verisiä ruhjeita.

Yhdysvaltalaisen käsi on siteessä ja hänen otsaansa on myös peitetty harsolla. Yhdessä otoksista mies näyttää peukaloa.

Robinson ei avaa yksityiskohtia tarkemmin. Hän on kuitenkin kirjoittanut kollaasin yhteyteen myönteisen, ytimekkään viestin.

– Kiitos kaikille, jotka ottivat yhteyttä, kaikki on hyvin!

Perässä on aihetunniste #greatnessiscoming, joka kuuluu vapaasti suomennettuna "suuruutta tulossa".

Musiikiksi Robinson on laittanut tarinaansa Hunxhon kappaleen Thank God eli Kiitos Jumalalle.

Urheilija ei ole tiettävästi kommentoinut tuoreita tapahtumia muuten julkisesti.

Robinson voitti Ostravan aitakisan ajalla 48,05, millä hän nousi tämän kauden maailmantilastossa kuudenneksi. Aika oli korjailutoimet huomioiden verrattain kova ja jää vain sekunnin kymmenyksen päähän miehen ennätyksestä.