Olipahan temppu, Karsten Warholm – Tommi Evilä hämmästyi: "Melkoinen jysäytys"

Norjalaishirmu Karsten Warholm korjasi potin 400 metrin aidoissa.

Warholm juoksi Timanttiliigan kilpailussa Puolassa ylivoimaiseen voittoon ajalla 46.28.

Pahimmat uhkaajat jäivät yli sekunnin päähän. Nigerian Ezekiel Nathaniel juoksi kakkoseksi omalla ennätyksellään 47.31. Qatarin Abderrahman Samba oli kolmas.

Aika on paitsi maailman kauden kärkiaika, se on myös maailmanennätysmies Warholmin uran toiseksi paras. Hänen vuodelta 2021 oleva ennätyksensä on 45.94.

MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä ei ollut uskoa näkemäänsä.

– Johan pöllähti, Evilä huokaisi MTV Katsomon lähetyksesä.

– Jos minä heilahdin jakkarallani taaksepäin, niin varmasti Rai Benjamin jenkkilässä ja Dos Santos Brasiliassa teki saman liikkeen.

– Oliphan melkoinen jysäytys tähän kohtaan.

Maailman kaikkien aikojen tilastossa Warholmin jälkeen toisena on Benjamin vuoden 2021 ajallaan 46.17. Brasilian Alison Dos Santos on listalla kolmantena juostuaan vuonna 2022 ajan 46.29.