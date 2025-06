Penis paljaana juosseen aiturin tempussa hämmentäviä piirteitä: "Tyrmäävä"

Chris Robinsonin suoritus miesten 400 metrin aitajuoksussa varasti otsikot maineikkaassa Ostravan Golden Spike -kilpailussa. Yhdysvaltalaisjuoksija teki kiusallisista vastoinkäymisistä huolimatta kovan ajan.

Robinson voitti kisan ajalla 48,05, joka nosti hänet tämän kauden maailmantilastossa kuudenneksi. Aika jää lisäksi vain kymmenyksen päähän hänen huhtikuussa 2024 juoksemastaan ennätyksestä. Kaikkiaan Robinson on juossut tätä kovempaa vain kolmesti urallaan.

Kun tv-kuviin ilmestyi uusinta loppusuoralta, aika osoittautui olosuhteisiin nähden jopa hämmentävän kovaksi.

Robinson joutui korjaamaan shortsejaan vähän väliä, sillä hänen peniksensä vilahti lahkeesta useaan otteeseen, eikä tilanne voinut jäädä yhdeltäkään tv-katsojalta huomaamatta. Kaiken lisäksi ongelmat alkoivat jo takasuoralla.

– Loistava juoksu amerikkalaiselta, joka joutui jatkuvasti korjaamaan varusteitaan ja ehkä anatomiaansakin, World Athtleticsin lähetystä selostanut Tim Hutchings sanoi Express-lehden mukaan.

– Hän osui yhdeksänteen aitaan kovasti, kun varusteet pettivät. Chris Robinson pärjäsi hienosti, vaikka joutui taistelemaan toisinaan vastaan tulevan ongelman kanssa. Näitä näkee ehkä kerran kahteen tai kolmeen vuoteen, ja se voi olla hyvin hyvin kiusallista, mutta oli tyrmäävä suoritus pysyä kärjessä kaikkien näiden käänteiden jälkeen.

LetsRun.comin toimittaja Jonathan Gault oli hänkin vaikuttunut Robinsonin suorituksesta.

– Yksi merkittävimmistä 400 metrin aitojen voitoista, jonka olen nähnyt, Gault kirjoitti X:ssä.

SVT:n asiantuntija Alhaji Jeng korosti, että varusteiden korjaaminen kesken juoksun sotkee pahasti rytmiä. Saman asian nosti esiin MTV Katsomon lähetyksessä MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä.

– Rytmi ja kaikki muut täysin sekaisin, mutta tuossa tulee varmasti sellainen sokkireaktio, että selviytyy näinkin kovaan aikaan. Rytmi, käsienkäyttö ja muu, on ihan jossain muualla kuin itse juoksussa, Evilä sanoi.

Maailman kärkiaika miesten aidatulla ratakierroksella on Yhdysvaltain Rai Benjaminin 46,54. Norjan Karsten Warholmin ME kirjataan 45,94. Oskari Mörön nimissä oleva Suomen ennätys on 49,04.