Pelottavan moni autoilija on pihalla kuormaamisen perusasioista

Peräti viidesosa Liikenneturvan kyselyyn vastanneista ei tiennyt, että myös kuomullisen peräkärryn kuorma on sidottava. Vaikka kevyet irtotavarat eivät kuomun alta pääsisikään putoamaan tienvarteen, vaikeuttaa etenkin raskas sitomaton kuorma auton käsittelyä.

Mikäli autossa on lemmikkieläimiä, on myös niiden asianmukaisesta matkustuksesta huolehdittava. Esimerkiksi muutaman kilon painoisen pienemmän koiran törmäyspaino on jo 50 kilometrin tuntinopeudella sattuvassa äkkipysähdyksessä 40-kertainen.