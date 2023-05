Onko peräkärryssäsi tällainen vaijeri? Amatöörimoka voi johtaa katastrofiin

Vastaus: Koska turvavaijereita ja vetokoukkuja on erilaisia, myös oikeaoppiset kiinnitystavat vaihtelevat. Huolimattomasti kiinnitetty vaijeri ei toimi suunnitellulla tavalla.

Osassa jarruttomia perävaunuja turvavaijeria ei ole ollenkaan. Niissä, missä on, sen tarkoitus on estää lisävahinkoja pitämällä perävaunu omalla kaistalla, mikäli se pääsee irtoamaan vetoautosta.

Työntöjarruilla varustetuissa perävaunuissa turvavaijeri sen sijaan on aina. Niissä turvavaijeri kytkee hätäjarrutuksen eli perävaunun seisontajarrut päälle, jos vaunu pääsee irtoamaan vetoautosta. Lisävahinkojen estämiseen siis pyritään tälläkin toteutustavalla.

Jarruttoman perävaunun turvavaijerin kiinnitys

Jarruttoman perävaunun turvavaijerissa on pääsääntöisesti vain vaijerista tehty silmukka. Koska silmukka on usein sopivasti vetokuulan kokoinen, näkee tyypillisimmin, että silmukka pujautetaan vetokuulan ympärille ennen kuin perävaunun vetopää kytketään kuulaan. Näin asennettuna turvavaijeri saattaa estää perävaunun sähköjohdon ja -pistokkeen vaurioitumisen lähdettäessä liikkeelle huolimattomasti kytketyn perävaunun kanssa.

Vaijerin pysymisen vetokuulan ympärillä voi varmistaa myös käyttämällä isompaa riippulukkoa, jonka sanka on sen kokoinen, että se mahtuu juuri vetokoukun ympäri, mutta vetokuula ei kuitenkaan mahdu pujahtamaan sangan läpi. Molemmilla kiinnitystavoilla veto perävaunun irrotessa kohdistuu vaijerin kautta vetokoukkuun – ei siis riippulukkoon tai usein varsin heppoiseen vaijerin kiinnityspisteeseen.

Turvavaijerin voi myös kiinnittää riittävän vahvan sakkelin avulla kiinni vetokoukkuun. Tällöin tosin tarvitaan työkalua sekä perävaunua kytkettäessä että irrotettaessa ja aikaa kuluu muutamia kymmeniä sekunteja enemmän. Sakkelin on oltava sen kokoinen, että se mahtuu vetokoukun ympärille, mutta vetokuula ei mahdu tulemaan sen läpi.

Jarrullisen perävaunun turvavaijerin kiinnitys

Jarrullisen perävaunun turvavaijerin päässä on jousihaka, joka on helppo kytkeä sille tarkoitettuun kiinnityspisteeseen. Mikäli tällaista kiinnityspistettä ei ole, voi vetokoukkuun asentaa turvavaijerin kiinnitystä varten sakkelin, kuten jo edellä neuvoin.

Pelkästään vetokuulan ympärille ei jarrullisenkaan perävaunun turvavaijeria pidä kietaista, koska näin toimittaessa on aina olemassa riski, että turvavaijeri pullahtaa pois vetokuulan ympäriltä vaunun vetopään irrotessa kuulasta. Tällöin vaijeri ei kiristy eikä kytke perävaunun jarruja päälle suunnitellusti.

Osassa jarrullisia perävaunuja on turvavaijeri jätetty tarpeettoman pitkäksi, jolloin se helposti laahaa maata. Maata laahatessaan vaijeri kuluu, haurastuu ja lopulta katkeaa.

Mikäli vaijeri on liian pitkä, on järkevintä vaihtaa se kokonaan uuteen, lyhyempään.

Huollossa, huolellisuudessa ja tarkastuksissa ei pidä tinkiä

Perävaunun irtoaminen on mahdollista, mikäli se kytketään huolimattomasti. Myös vetopään osien kuluminen saattaa aiheuttaa sen, että vetokuula luiskahtaa pois vetopään käpälien välistä.

Perävaunun vetopään lukittuminen auton vetokuulaan on syytä tarkastaa silmämääräisesti lukituskahvan asennosta sekä mahdollisesta lukittumismerkistä. Perävaunua kytkettäessä kannattaa myös kuunnella vetopäästä kuuluvaa ääntä lukittumishetkellä. Yleensä tavallisuudesta poikkeava ääni kielii siitä, ettei vetopää ole lukittunut kuulaan kunnolla.

Aina lopuksi on ehdottoman tärkeää vielä varmistaa vetopään lukittuminen nostamalla vetoaisasta pari- kolme kertaa ylöspäin. Tällöin auton perän on noustava aisan mukana. Varmistus on syytä tehdä aina myös tauon jälkeen, mahdollisen ilkivallan poissulkemiseksi. Vetopään lukitseminen riippulukolla tai avaimella estää ilkivaltaa tehokkaasti.