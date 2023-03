Ruotsin MM-kriisille jatkoa – nyt puhuu Frida Karlssonin äiti: "Tuntui kuin olisi heitetty bussin alle"

– Olen väsynyt siihen, että aina kun tulokset eivät ole toivotunlaisia, niin silloin vika on välineissä. Toivon, että tv-katsojat ovat enemmän paneutuneita, etteivät vain lue otsikoita ja tuomitse suksien perusteella. Me teemme todella hyvää työtä voitelutiimissä, Myhlback sanoi.

– Sitä on ollut voitelijana ja on tullut epäonnistuminen, niin tietää, miltä se tuntuu. He ovat tehneet työnsä, sen tiedän.

– Siinä on kyse luottamuksesta. Kyse on joukkueesta. Se ei ole niin, että he käyvät sotaa keskenään, vaan heidän tulee luottaa toisiinsa. Heidän pitää selvittää tämä. Jos he lähtevät 30 kilometrin kisaan ja ovat epävarmoja suksiensa suhteen, niin se ei tule koskaan toimimaan. Toivon, että ratkaisevat tämän ennen sitä, Karlsson päätti.