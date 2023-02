Ruotsalaistähden likainen temppu jäi vailla rangaistusta – nyt puhuu Therese Johaug: "Brutaalia"

– Se on kauheaa, Håvardia käy sääliksi. Hän on harjoitellut useita tuhansia tunteja ja hänet kaadetaan selvästi. Se on brutaalia, Johaug sanoi.

– En pidä siitä, kun tehdään tuolla tavalla. Tulin todella pettyneeksi ja vihaiseksi, kun joutuu tuollaiseen tilanteeseen. Ei ole minun tehtävä toimia tuomaristona ja päättää, mutta mielestäni on idioottimaista mennä sisäpuolelle tuolla tavalla, kun on noin ahdasta. Hän hiihtää aggressiivisesti ja osuu minuun, Taugböl kertoi.

– Olen ymmärtänyt, että he ovat olleet todella vihaisia, mutta he eivät ole tulleet sanomaan minulle asiasta. He ovat osoittaneet kunnioitusta. Se on selvää, että he ovat vihaisia. Tulen tiukkaan sisäkurviin, mutta siellä on tilaa. Kun tulee paikka, niin käytän sen, ei voi olla kiltti. En voi vain antaa paikkaa, Grate kertoi.