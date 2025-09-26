Matkustaja kävi käsiksi järjestyksenvalvojaan metrossa, kertoo poliisi.
Helsingin poliisi tutkii epäiltyä pahoinpitelyä ja laitonta uhkausta, jotka tapahtuivat metrossa Siilitien ja Herttoniemen asemien välillä keskiviikkona 24. syyskuuta noin puoli yhdeksän aikaan illalla.
Kaikki alkoi siitä, että järjestyksenvalvoja herätti nukkuvan matkustajan. Tämä alkoi puhua uhkaavasti ja hänen myös epäillään muun muassa lyöneen järjestyksenvalvojaa.
Kun järjestyksenvalvoja yritti saada tilanteen haltuun, epäilty jatkoi väkivaltaa.
Käsirysyn seurauksena metron oven ikkuna meni rikki ja järjestyksenvalvoja oli pienen hetken puoliksi sen ulkopuolella. Koko tämän ajan metron oli liikkeessä.
Lopulta järjestyksenvalvoja sai epäillyn hallintaan. Hän käytti kaasusumutinta ja raudoitti tämän. Myös muita järjestyksenvalvojia sekä poliisipartio saapuivat Sörnäisten metroasemalle.
Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm kertoo MTV Uutisille, että tilanne oli poikkeuksellisen vakava.
– Järjestyksenvalvoja oli puoliksi ulkona täyttä vauhtia liikkuvan metron ikkunasta. Videomateriaalin mukaan ei ollut kaukana, että siinä olisi käynyt tosi huonosti, Lindholm sanoo.