– Järjestyksenvalvoja oli puoliksi ulkona täyttä vauhtia liikkuvan metron ikkunasta. Videomateriaalin mukaan ei ollut kaukana, että siinä olisi käynyt tosi huonosti, Lindholm sanoo.

Lopulta järjestyksenvalvoja sai epäillyn hallintaan. Hän käytti kaasusumutinta ja raudoitti tämän. Myös muita järjestyksenvalvojia sekä poliisipartio saapuivat Sörnäisten metroasemalle.

Käsirysyn seurauksena metron oven ikkuna meni rikki ja järjestyksenvalvoja oli pienen hetken puoliksi sen ulkopuolella. Koko tämän ajan metron oli liikkeessä.

Helsingin poliisi tutkii epäiltyä pahoinpitelyä ja laitonta uhkausta, jotka tapahtuivat metrossa Siilitien ja Herttoniemen asemien välillä keskiviikkona 24. syyskuuta noin puoli yhdeksän aikaan illalla.

– Omien sanojensa mukaan hän oli käyttänyt alkoholia. Hänen mukaansa tässä oli kyse turhautumisesta ja hermojen pettämisestä, kun häntä on ohjattu poistumaan. Hän oli siitä eri mieltä.