"Pelottaa, kauhistuttaa ja raivostuttaa" – Kööpenhaminassa asuva Taina järkyttyi ostoskeskuksen tapahtumista

– Minua huolestuttaa paljon, että tällainen tapahtui Tanskassa. Olen järkyttynyt, että tekijä on 22-vuotias ihminen ja mielenterveyspotilas, Hvidlykke kertoo.

Viranomaisten mukaan epäilty tekijä on "psykiatrin tuttuja", mutta poliisi ei ole antanut tietoja ampujan mielentilastaan. Lehtitietojen mukaan epäilty tekijä oli ennen tekoaan julkaissut sosiaaliseen mediaan videoita, jossa hän esiintyy kiväärin ja pistoolin kanssa. Poliisi ei ole kuitenkaan vahvistanut, onko videolla esiintyvä mies ammuskelun takana.

Koronarajoitukset iskivät nuoriin

Hvidlykke uskoo, että koronaviruksen aiheuttamat koronasulut ja sosiaalisen elämän puuttuminen on iskenyt kovasti nuoriin.

– Olen itse keski-ikäinen ja poikani käy lukiota. Olen viime vuosina seurannut paljon nuoriamme, ja he ovat kärsineet paljon koronaviruksen vaikutuksista. Ne ovat aiheuttaneet syrjäytymistä, eristäytymistä ja suuria paineita opintotulosten saavuttamiseen, Hvidlykke jatkaa.

Suomalaistaustaisen Hvidlykke ihmettelee, miten tekoa ei saatu estettyä, vaikka epäilty tekijä on ollut avun piirissä.

– On hurjaa, että 22-vuotias mies, joka on psyykkisesti sairas ja mielenterveyshoidossa, ei saa sellaista hoitoa, joka auttaa. Hän on ilmeisemmin laittanut jo pidemmän aikaa nettiin hurjia videoita, eikä kukaan ole puuttunut siihen, Hvidlykke ihmettelee.