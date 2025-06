Pohjoismaiden huvipuistot hintavertailussa – lista saattaa yllättää

Mietitkö huvipuistoreissua Ruotsiin, Norjaan tai Tanskaan? Selvitimme, kuinka paljon se maksaisi nelihenkiselle perheelle.

MTV vertaili Pohjoismaiden suurimpien huvipuistojen tämän kesän lippuhintoja. Vertailuun valittiin kotimainen Linnanmäki, Norjan Tusenfryd, Ruotsin Liseberg ja Gröna Lund sekä Tanskan Bakken ja Tivoli.

Näin vertailu tehtiin Hintavertailussa vertailtiin lippuja, jotka sisältävät pääsyn huvipuistoon sekä laitteisiin.

Laskimme esimerkkinä, mitä liput maksaisivat nelihenkiselle perheelle, kun liput on ostettu ennakkoon. Esimerkkiperhe koostuu kahdesta aikuisesta, 5-vuotiaasta 110-senttisestä ja 11-vuotiaasta 140-senttisestä lapsesta.

Hinnat on muunnettu euroiksi 12. kesäkuuta, jolloin 1 euro vastasi 7,459 Tanskan kruunua, 10,942 Ruotsin kruunua ja 11,525 Norjan kruunua. Hintavertailun lopputuloksen löydät jutun lopusta.

Linnanmäki, Suomi

Linnanmäki täyttää tänä vuonna jo 75 vuotta ja laitteita legendaarisesta puistosta löytyy yhteensä 42. Tämän kesän uutuuslaitteet ovat lapsille suunnatut Huristin ja Keikutin.

Yli 140 cm 53 €, verkosta sekä paikan päältä Alle 140 cm 43 €, verkosta sekä paikan päältä

Esimerkkiperhe joutuisi maksamaan noin 192 euroa.

Tusenfryd, Norja

Tusenfryd on Norjan suurin huvipuisto aivan Oslon eteläpuolella. Vuonna 1988 avatussa huvipuistossa on 34 laitetta ja peräti seitsemän erilaista vuoristorataa.

Yhdysvaltalainen huvipuistoarvioita tekevä sosiaalisen median kanava Park Pros arvioi Tusenfrydin Storm-vuoristoradan maailman parhaaksi vuoristoradaksi pari vuotta sitten.

Yli 120 cm Verkosta 45 € (519 NOK)

paikan päältä 52 € (599 NOK) 95–120 cm Verkosta 39,80 € (459 NOK)

paikan päältä 46,70 € (539 NOK)

Alle 95-senttiset pääsevät puistoon ilmaiseksi.

Esimerkkiperhe joutuisi maksamaan noin 175 euroa.

Liseberg, Ruotsi

Pohjoismaiden suurin huvipuisto sijaitsee Ruotsissa Göteborgissa.

Liseberg on avattu vuonna 1923 ja siellä on 42 laitetta. Huvipuiston konserttilavalla ovat esiintyneet vuosikymmenten aikana muun muassa Abba, Jimi Hendrix, Bob Marley sekä The Rolling Stones. Myös Ruotsin entinen pääministeri Olof Palme on pitänyt puiston ulkoilmalavalla puheen.

Lisebergiin oli rakenteilla Oceana-vesipuisto, mutta se tuhoutui tulipalossa viime vuoden helmikuussa. Tulipalossa kuoli yksi ihminen.

Aikuiset ja lapset Verkosta 33,40–57,20 € (365–625 SEK)

paikan päältä pari–neljä euroa enemmän

Hinnat vaihtelevat sesongin mukaan.

Esimerkkiperhe joutuisi maksamaan vähimmillään noin 133,6 euroa ja enimmillään yli 228 euroa.

Gröna Lund, Ruotsi

Gröna Lund on kenties Ruotsin tunnetuin huvipuisto ja samalla myös Ruotsin vanhin toiminnassa oleva huvipuisto. Gröna Lund on perustettu vuonna 1883. Puistossa on yhteensä 27 laitetta.

Gröna Lundin Jetline-vuoristoradassa tapahtui toissa kesänä onnettomuus, joka vaati yhden ihmisen hengen. Yhdeksän ihmistä loukkaantui onnettomuudessa.

Aikuiset ja lapset Verkosta 40,70–54,40 € (445–595 SEK)

lippuja ei voi ostaa paikan päältä

Hinnat vaihtelevat sesongin mukaan.

Alle 3-vuotiaat sekä yli 65-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi, mutta varaus pitää tehdä verkossa etukäteen.

Esimerkkiperhe joutuisi maksamaan vähimmillään noin 162 euroa ja enimmillään yli 215 euroa.

Dyrehavsbakken eli Bakken, Tanska

Bakken on maailman vanhin toiminnassa oleva huvipuisto.

Se on avattu yleisöille jo vuonna 1583, kertoo ainakin BBC. Vain 10 minuutin ajomatkan päässä Kööpenhaminasta olevassa puistossa on yhteensä 33 laitetta.

Yli 115 cm 44 € verkosta (329 DKK) Alle 115 cm 30 € (229 DKK)

Sisäänpääsy huvipuistoon on ilmainen.

Esimerkkiperhe joutuisi maksamaan 162 euroa.

Tivoli, Tanska

Kööpenhaminan tivoli eli Tivoli on maailman kolmanneksi vanhin toiminnassa oleva huvipuisto. Se on avattu vuonna 1843 ja yksi suosituimmista nähtävyyksistä Kööpenhaminassa. Huvipuistoista löytyy yhteensä 31 laitetta.

Maailman toiseksi vanhin toiminnassa oleva huvipuisto, Prater, on Itävallassa, Wienissä. Prater avattiin vuonna 1766.

Yli 8-vuotiaat Verkosta 57,50–69,60 € (429–519 DKK) 3–7-vuotiaat Puoleen hintaan aikuisten hinnoista (28,75–34,8 €)

Hinnat vaihtelevat sesongin mukaan.

Alle 3-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi huvipuistoon, mutta laitteisiin pitää ostaa ranneke, jonka hinta on puolet aikuisten rannekkeen hinnasta eli noin 12,60–22,70 € (94–169 DDK). Alle 1-vuotiailla täysin ilmainen sisäänpääsy

Esimerkkiperhe joutuisi maksamaan vähimmillään noin 201 euroa ja enimmillään yli 244 euroa.

Yhteenveto Huvipuistot kalleimmasta halvimpaan parhaana sesonkina 244 euroa, Tivoli, Tanska 228 euroa, Liseberg, Ruotsi 215 euroa, Gröna Lund, Ruotsi 192 euroa, Linnanmäki, Suomi 175 euroa, Tusenfryd, Norja 162 euroa, Bakken, Tanska

