Jousihyökkäystä tutkitaan terrorismina – Norjassa työskentelevä suomalaispappi: "Kaikki ovat huolestuneita, että mitä seuraavaksi tapahtuu"

Norjan poliisi tutkii tapausta terrori-iskuna. Tämänhetkisten tietojen mukaan tekijä on toiminut yksin.

– Kaikki ovat huolestuneita, että mitä tässä seuraavaksi tapahtuu. Kaiken kaikkiaan on järkyttävää, että Norjassa voi tapahtua jotain näin väkivaltaista. Huolestuminen on suurta, koska tekijä on täysin ennalta arvaamatta kohdistanut väkivaltaa sivullisiin. Joutuu jokainen pohtimaan, että jos se sattuisi omalle kohdalle, kun kadulle lähteen, sanoo Elenius.