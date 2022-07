Kööpenhaminan ostoskeskusampumisessa on kuollut kolme ihmistä – ampuja on poliisille entuudestaan tuttu

Tanskassa Kööpenhaminan eilisessä ostoskeskusampumisessa on saanut surmansa kolme ihmistä, kertoo poliisi alkuyöllä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

– Meillä on tilanne, jossa kolme on kuollut. He ovat nelissäkymmenissä oleva mies ja kaksi nuorempaa henkilöä, kertoo poliisipäällikkö Sören Thomassen.