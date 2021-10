Norja ja Kongsberg heräsivät torstaina järkytyksen aamuun – pastori Reidar Aasbøn raskaana tehtävänä oli viedä omaisille suruviestejä

Epäilty on ollut poliisille ennestään tuttu ja hänen läheisensä ovat kertoneet ajatelleensa hänen kuuluvan suljetulle osastolle. Myös miehen naapurustossa häntä pelättiin.

Pappien raskaana tehtävä on ollut kohdata iskussa omaisensa menettäneiden ihmisten suru.

Seurakuntapastori Aasbø on myös yksi heistä, joiden tehtävänä on ollut toimittaa iskun uhrien omaisille suruviestejä.

– Tilanne tuntuu surrealistiselta. Kuten muillakin kaupungin asukkailla, myös meillä on vaikea pukea sanoiksi ja sisäistää, mitä on tapahtunut, pastori kertoo NRK:n haastettelussa.

Aasbø kuuluu kaupungin kriisiryhmään. Pastorin mukaan omaisten kohtaamisen aikana oikeiden sanojen löytäminen on vaikeaa.

Pastori kertoo, että sokissa olevien omaisten on vaikea kuvata tunteitaan, vaikka samaan aikaan heidän halunsa saada tietoa tapahtuneesta on suuri.

– Mitä on tapahtunut, miten se on tapahtunut ja mitä nyt tapahtuu. Päällimmäisenä myös, miten tällaista saattaa tapahtua. Tärkeintä on olla omaisten vierellä ja auttaa heitä niin hyvin kuin voimme.