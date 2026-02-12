Valmisruokienkin joukosta voi löytää ravitsemuksellisesti kestäviä valintoja, jos kiinnittää huomiota muutamiin lukuihin pakkausselosteessa.

Valmisruokia ostetaan Suomessa yhä enemmän, ja samalla myös niiden valikoima on kasvanut – mutta löytyykö ruokien joukosta myös ravitsemuksellisesti hyviä vaihtoehtoja? Asiasta keskusteltiin maanantaina Huomenta Suomessa.

Ravitsemusterapeutti Kirsi Englundin mukaan valmisruokavalikoimista löytyy jo monia vaihtoehtoja, jossa on otettu huomioon esimerkiksi kasvisten riittävä määrä.

Tarkkana kovan rasvan ja suolan kanssa

Kuten monissa muissakin ruoissa, myös valmisruossa voi olla raaka-aineita, jotka tekevät niistä astetta epäterveellisempiä. Englund mainitsee terveyden kannalta haastaviksi erityisesti kovan rasvan ja suolan.

– Meillä suomalaisilla on ravitsemuksessa isona haasteena, että saamme liikaa kovaa rasvaa ja suolaa.

– Ja sitten taas saadaan liian vähän kasviksia ja kuitua, mitkä sitten saattaa myös olla osassa valmisruoista haasteena.

Mistä sitten tunnistaa ravitsemuksellisesti hyvän valmisruoan? Ensinnäkin ravitsemusterapeutti suosittelee tarvittaessa täydentämään valmisruokia erilaisilla komponenteilla.

– Ne eivät yksistään välttämättä riitä täyttäväksi ateriaksi.

Ravitsemusterapeutin nyrkkisäännöt

Englund nimeää myös kolme tärkeää lukua, jotka on hyvä pitää mielessä valmisruokaa valitessa.

– Suolan määrän olisi hyvä olla alle 0,75 grammaa sadassa grammassa tai mahdollisemman lähelle sitä, joka tapauksessa alle yhden.

Kokonaisrasvan määräksi Englund suosittelee noin kolmea grammaa.

– Ja sitten vielä se, että kovaa rasvaa olisi korkeintaan kolmasosa kokonaisrasvan määrästä.

– Nämä nyt esimerkiksi olisivat sellaisia hyviä nyrkkisääntökriteereitä, mutta sittenhän voi vaikka keskenään verrata eri tuotteita vaikka proteiinin määrän tai kuidun määrän suhteen.

Mitä muita seikkoja valmisruokien ravitsemuksessa olisi hyvä ottaa huomioon? Katso videolta koko haastattelu!

