Tuntuuko, että perunoita tai herneitä saa keitellä kypsäksi aiempaa kauemmin? Ilmiölle on olemassa selitys.

Sosiaalisessa mediassa ihmetellään tasaisin väliajoin perunoiden ja herneiden poikkeuksellisen hidasta kypsymistä. Mitä näille tuiki tavallisille raaka-aineille on oikein tehty?

Kotikokkeja piinaava herneilmiö

Kotikokkeja piinaava herneilmiö herätti keskustelua jo vuonna 2024 esimerkiksi ruotsalaisissa sosiaalisen median ruoanlaittoryhmissä.

– Ihan sairasta. Liotin keltaisia herneitä 24 tuntia, keitin soppaa 3 tuntia ja silti joukossa on vielä hieman kovia herneitä, sosiaalisessa mediassa kommentoitiin tuolloin Dagens Nyheterin mukaan.

Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen tutkimusjohtaja, Turun yliopiston professori Anu Hopia avasi tuolloin MTV Uutisille ilmiön taustoja.

Yllätyksiä keittoprosessissa

Perunoiden ja muiden kasvisten, kuten herneiden, hidas kypsyminen johtuu useista tekijöistä. Anu Hopian mukaan kasvisten kypsymisessä täytyy pehmetä sekä kasvisolujen sisällä oleva tärkkelys että solukkojen seinämät.

– Tärkkelysjyvät pehmenevät kyllä helposti, kunhan lämpötila vain nousee riittävän korkeaksi, noin 60–70-asteiseksi. Sen sijaan soluseinämät saattavat tietyissä olosuhteissa muuttua jopa täysin liukenemattomiksi korkeissakin lämpötiloissa.

Hopian mukaan kasviksia ei tulisi keittää esimerkiksi happamissa olosuhteissa, koska silloin kasvisolujen seinämien hemiselluloosa ei liukene kuumassakaan. Myös kasvisolujen seinämien toinen rakennusaine, pektiini, temppuilee kypsennyksessä joskus yllätyksellisesti.

– Pektiini muuttuu veteen liukenemattomaan muotoon esimerkiksi, jos keitinvedessä on runsaasti kalsiumia. Näin saattaa tapahtua kovassa vedessä tai maidossa keitettäessä.

Kasvuolosuhteet vaikuttavat

Myös kasvuolosuhteet voivat vaikuttaa kasvisten kypsymiseen. Esimerkiksi sateisen ja viileän kesän jäljiltä jotkut perunalajikkeet voivat jäädä vähätärkkelyksellisiksi, jolloin lopputuloksena on normaalia kovempi peruna.

Herneiden ja muiden palkokasvien kohdalla sen sijaan kuumuus ja liian vähäinen vedensaanti voi johtaa niin sanottuun htc- eli hard-to-cook-ilmiöön.

