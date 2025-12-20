SM-liigassa pelaava Lahden Pelicans on tehnyt kaksivuotisen jatkosopimuksen Patrik Bartosakin kanssa.

32-vuotias on ollut tällä kaudella yksi SM-liigan parhaimmista maalivahdeista. Ennen lauantai-iltaa Bartosak on torjunut 22 ottelussa 92,4 prosentin varmuudella.

Uransa aikana kohujenkin keskellä pyörinyt Bartosak on löytänyt viime vuosina Lahdesta kodin itselleen. Tshekkivahti palasi jo kolmatta kertaa Pelicansiin viime kaudella. Käynnissä oleva kausi on Bartosakille jo viides Lahdessa.

Bartosak on pelannut SM-liigan lisäksi Ruotsin Allsvenskanissa, Tshekin liigassa ja KHL:ssä. MM-kisoissa hän pelannut kerran ja Tshekin olympiajoukkueessa hän on ollut mukana kahdesti.