Pelicans päätyi rajuun ratkaisuun – Karri Kiveltä suora linjaus: "Aikamoinen paikka"

SM-liigan häntäpäähän jumittunut Pelicans luopui kahdesta avainpelaajastaan siirtorajan kynnyksellä. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi linjaa ratkaisun vaikutukset.

Pelicans teki kovia liikkeitä ennen keskiyöllä lauantaina koittanut siirtorajaa. Tehomies Lubos Horky siirtyi SHL-seura Rögleen ja kapteeni Miika Roine HIFK:hon. Tietojen mukaan myös maalinsylkijä Lars Bryggmanin siirto oli lähellä toteutua, mutta kauppa kariutui viime hetkillä.

Kahden viime kevään hopeajoukkue Pelicans oli lopulta ainoa SM-liiga-seura, joka luopui avainpelaajistaan siirtorajalla. Monet seurat myös sarjan häntäpäässä sen sijaan vahvistivat rivejään ennen kevään huipennusta.

– Kun kaikki muut toimivat päinvastoin, se taloudellinen ahdinko on ollut kova, että tuohon lähdetään, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi toteaa.

Pelicans on sarjassa sijalla 14 tasapisteissä 15. sijan TPS:n kanssa, kun runkosarjaa on pelaamatta kymmenkunta ottelua. Jukurit pitää perää. Sarjan kaksi viimeistä päätyy play out -otteluihin, joiden häviäjä jatkaa karsintasarjaan Mestiksen mestaria vastaan.

Kivi ei usko seurajohdon pyyhe kehään -eleen vaikuttavan jäljelle jääneiden pelaajien motivaatioon loppukauden aikana.

– Tärkein tavoite heillä on nimenomaan kunnian säilyttäminen ja helpoin tie siihen on, että he välttävät ne play out -pelit. Ei niitä halua kukaan pelata, Kivi sanoo.

– Ei siihen tarvitse motivaatioruisketta antaa. Pelaajilla on aina se, että ne pelit halutaan välttää. Jokainen tietää, minkälainen hornankattila se on, kun ne pelit alkaa.

Viimeisellä pudotuspeleihin oikeuttavalla paikalla, sijalla 12 olevaan Sportiin on matkaa yhdeksän pistettä.

– Play offeihin on pieni mahdollisuus, mutta aika nappiin saa mennä, Kivi tuumaa.

– Se on aika haastavaa, mutta on se nyt vielä mahdollista. Mutta se play out on ykkösenä, sen välttäminen.

Kuinka suurella riskillä Pelicans pelaa, kun vaarana on joutua play out -otteluihin ja jopa karsintoihin?

– Kyllä he sen tilanteen tietävät, mutta se on ollut aikamoinen paikka, että tähän on täytynyt lähteä.

Pelicansin peli on sakannut koko kauden. Seura siirsi Juhamatti Yli-Junnilan syrjään päävalmentajan paikalta tammikuussa. Tilalle nostettu apuvalmentaja Jussi Taipale johti lahtelaisten peliä viiden tappiopelin verran ennen kuin ohjat otti viime viikolla Sami Kapanen.

Kapasen alaisuudessa Pelicans voitti keskiviikkona Kärpät ja hävisi perjantaina jatkoajalla JYPille.

– Ihan selvä muutos tapahtui, Kivi sanoo.

– Kapasen valinta oli nimenomaan, mitä he hakivat. On niin vähän runkosarjaa jäljellä, treenipäiviä ei ole montaa, että se on eniten sellaista henkisen puolen auttamista. Oikeilla siirroilla pyrkii auttamaan sitä. Siinä Kapanen on tosi kokenut.

Kapaselle kahden avainpelaajan menettäminen ahdingossa olevasta joukkueesta on tietysti hankala paikka.

– Sami on tiennyt sen, että hän lähtee kovaan paikkaan. Kaikki muutkin on sivusta tiennyt, että talous on kovilla, Kivi sanoo.

– Hänellä on ollut niin kova palo siihen valmentamiseen, niin noihin paikkoihin välillä sitten vaan tulee lähdettyä. Tiedostaa, että siellä tulee tällaisia ylläreitä.