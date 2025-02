Kovaa toimintaa kulisseissa: Raju SM-liigasiirto kaatui

Tehokas ruotsalaishyökkääjä Lars Bryggman oli aivan lähdön kynnyksellä, kun Pelicansin toiminta kuitenkin kaatoi peliliikkeen siirtorajan viime metreillä, kertoo ruotsalaismedia.

Ruotsalainen Hockeynews kertoi eilen lauantaina, että 42 pistettä ja 21 maalia tällä kaudella takonut Bryggman siirtyy loppukaudeksi lainalle SHL:n Skellefteån riveihin, mikäli "mitään odottamatonta ei tapahdu".

Odottamaton kuitenkin tapahtui. Sama media kertoo nyt, että käytännössä valmis pelaajasiirto kaatui Pelicansin toiminnasta johtuen.

Hockeynewsin mukaan lainasiirto ei mennyt läpi ennen keskiyötä, jolloin eurooppalaisten sarjojen siirtoraja umpeutui. Syyksi sivusto kertoo muun muassa sen, että Pelicans aaltoili asian kanssa, eikä tarvittavia papereita saatu perille ajoissa.

Lähteet kertovat myös, että tshekkihyökkääjä Lubos Horkyn Rögle-siirron varmistuttua Pelicans nosti hintaa, jolla Bryggman olisi liikahtanut kotimaahansa.

Tehokkaasti SM-liigassa esiintynyt ruotsalainen jatkaa siis Lahdessa kauden loppuun. Hänellä on sopimus myös seuraavasta sesongista. Bryggman on ollut pussinokkien tärkeimpiä pelaajia. Hän on joukkuen sisäisen pistepörssin toisena Ryan Laschin perässä.

Play out -vaihetta välttelevä Pelicans luopui Horkyn lisäksi kapteenistaan Miika Roineesta, joka siirtyi HIFK:hon.