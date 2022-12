Pelén terveydentilassa tapahtui muutos – jalkapalloikoni tarvitsee yhä tehokkaampaa hoitoa

Sairaalahoidossa olevan jalkapallolegenda Pelén terveydentilassa on tapahtunut muutos. Häntä hoitava brasilialainen sairaala tiedotti myöhään keskiviikkona, että 82-vuotiaan maailmanmestarin syöpä on edennyt. Lisäksi hänellä on häiriöitä sydämen ja munuaisten toiminnassa.