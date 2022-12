Jalkapallolegenda Pelen tilasta murheellinen päivitys – tytär julkaisi koskettavan yhteiskuvan

Kolme jalkapallon maailmanmestaruutta voittanut Pele on hoidettavana Albert Einstein -sairaalassa. Keskiviikkona sairaalatiedot kertoivat, että Pelen paksusuolen syövän tilanne on heikentynyt. Pelen tyttäret Kely Cristina Nascimento ja Flavia Arantes kertoivat silloin, että potilaan on parempi viettää joulua sairaalassa.