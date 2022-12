Pelé lähetti viestin sairaalasta Brasilian MM-kisajoukkueelle – ottelun jälkeen kentällä nähtiin jotain todella tyylikästä

Kolme kertaa pelaajana jalkapallon maailmanmestaruuden voittaneen brasilialaislegendan Pelén vointi on lähipiirin mukaan huomattavasti parempi kuin aiemmin uutisoitiin. Totta on, että yksi kaikkien aikojen maalitykeistä on sairaalahoidossa, mutta ilmeisesti tieto palliatiivisesta hoidosta ei pidäkään paikkaansa.