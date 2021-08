Pelastakaa Lapset ry harmistui: Lähes samanniminen sivusto kerää lääkärien allekirjoituksia lasten koronarokotusten estämiseksi: "Nimi ei voi olla vahinko"

Vetoomuksessa sanotaan, että lasten riski sairastua koronatautiin tai kuolla siihen on erittäin vähäinen, joten rokotteella ei olisi lapsilla saavutettavaa hyötyä, ainoastaan haittoja.

"Internetistä löytyy kaikennäköistä tietoa"

– On hyvä muistaa, että etenkin internetistä löytyy kyllä tänä päivänä käytännössä kaikennäköistä tietoa. Osa pitää paikkansa, osa ei. Se on erityisen harmillista, jos on tietoisesti tällaista harhaanjohtavaa tietoa tarjolla.