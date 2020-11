Pekka Saurin kolumni: Maailman onnellisin kansa – vaikka aina ei uskoisi

Kun kunnalta sai ruskeat kengät

Suomi täytti 50, ja äkkiä kaikki muuttui

Kaikkea sai kaupasta, mutta kriisejä oli silti

Nyt kaikki tieto on kaikkien saatavilla, mitä tahansa saa sanoa, mitä hyvänsä tuntoja saa ilmaista. Suomi on maailman onnistuneimpia yhteiskuntia, suomalaiset maailman onnellisimpia, likimain parhaiten koulutettujakin: terveydenhuolto toimii, lapset vaeltavat kouluun omin päin tiktokkia tuijottaen ja tietävät maailmasta tuhat kertaa enemmän kuin minä luulin samassa iässä tietäväni.

Ongelmat ratkaistaan tyynellä asenteella

Ja vuonna 2020 me, viisi ja puoli miljoonaa ihmistä, puoli promillea ihmiskunnasta, riitelemme keskenämme hyvinvointivaltiomme pöyristyttävistä epäkohdista, lokeroimme toisiamme milloin mihinkin karsinoihin ja nimittelemme toisiamme milloin minkäkin ismin agenteiksi ikään kuin mitään edistystä tasa-arvossa, tulonjaossa ja palveluissa ei olisi kuudessakymmenessä vuodessa tapahtunut. Se on hämmästyttävää, ja on se vähän surullistakin.