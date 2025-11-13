Tuoreessa kuukausiennusteessa Suomi on värjäytynyt osittain tummansiniseksi, ja luvassa saattaa olla hyytävän kylmää säätä, joka voi jatkua pitkälle joulukuuhun.

Talvi on tulossa ryminällä myös etelään, sillä torstain ja perjantain välillä lämpötilat voivat pudota jopa kymmenellä asteella.

Viikonloppuna lämpömittarit näyttävät etelässä vielä lämpöasteita, mutta sunnuntain jälkeen matalapaine väistyy ja tilalle tulee pohjoisvirtaus, joka saattaa tuoda mukanaan lumikuuroja merialueilta.

– On mahdollisuus lumipyryyn etelässäkin, meteorologi Pekka Pouta kertoo.

Pohjoisessa pakkanen kiristyy ensi viikolla yli 20 asteeseen, ja myös etelässä elohopea jää päivisinkin pakkasen puolelle.

– Tämä on hyvin kylmä ennuste.

Loppukuusta kylmenee kylmenemistään

Marraskuun viimeisellä viikolla kylmä pohjoisvirtaus muuttuu koillisvirtaukseksi, mikä voi tarkoittaa entistä kylmempää säätä.

– Koillistuuli on helposti pohjoistuulta kylmempi varsinkin talvella, koska Jäämeri ei pääse välttämättä lämmittämään.

Merien ja järvien poikkeuksellisen korkeat lämpötilat voivat synnyttää paikallisia lumikuuroja ja liukkautta. Selkämerellä ja Suomenlahdella veden lämpötila on lähellä 10 astetta.