Torstaina alkavat puhaltaa muutoksen tuulet. Katso tarkempi ennuste videolta!
Meteorologi Pekka Pouta povaa isoa käännettä säätyyppiin loppuviikosta. Pouta kertoo, että jatkuva noin kymmenen asteen lämpötila yöt läpeensä saa loppunsa torstaina.
– Tuuli puhaltaa torstain seutuvilta alkaen luoteesta Norjan vuoriston yli. On semmoinen sanontakin, että "luoteistuuli on taivaan luuta". Se yleensä putsaa taivaan pilvistä. Niin käy nytkin.
Luoteesta Suomeen tulee kuivempaa ilmaa. Torstai-iltaan mennessä myös etelässä sää on selkeytynyt, Pouta ennustaa.
Viikonloppuna Suomen yllä näkyy sadealue, mutta Pouta ei luottaisi toistaiseksi ennusteeseen sen osalta, sillä ennustemallista riippuen sateet jopa häviävät.
– Viikonloppuna etelässäkin öisin voidaan olla lähellä pakkasta. Ensi viikolla se taas on todennäköistä.
Ensi viikolla Lappi on päivisinkin koko ajan pakkasella, Pouta ennustaa.